Історичний візит Байдена до Саудівської Аравії: між кров’ю та нафтою

Президент США Джо Байден зустрівся зі спадкоємцем Саудівської Аравії Мохаммедом бін Салманом – лідером країни, яку він колись пообіцяв зробити «ізгоєм» через ситуацію з правами людини.

Байден зустрівся з саудівським принцем попри обіцянки ніколи з ним не розмовляти



Як повідомило ВВС, Байден і Салман провели переговори, спрямовані на відновлення відносин між двома країнами.

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Байден зіштовхнувся зі шквалом критики за своє рішення відвідати королівство та зустрітися з його фактичним лідером після вбивства журналіста Джамаля Хашоггі саудівськими агентами. Водночас це відбувається під час майже рекордних нафтових цін у США, і очікується, що президент підштовхне саудівських чиновників до зобов’язання збільшити її видобуток.

Американо-саудівські відносини зіштовхнулися із серйозною проблемою через вбивство у 2018 році Джамаля Хашоггі, американського журналіста, який писав для Washington Post.

Принц відкинув звинувачення у причетності до вбивства, а саудівські прокурори заявили, що у злочині винні «шахрайські» саудівські агенти.

У 2019 році, балотуючись у президенти, Байден пообіцяв зробити Саудівську Аравію «ізгоєм» через вбивство Хашоггі.

Втім, як зазначило Reuters, інтереси енергетики та безпеки спонукали Байдена та його помічників ухвалити рішення не ізолювати нафтового гіганта Перської затоки, який зміцнює зв’язки з Росією та Китаєм, незважаючи на можливу причетність до вбивства.

Байден хоче «перекалібрувати» відносини Вашингтона з Саудівською Аравією, а не розривати їх, заявив радник із національної безпеки США Джейк Салліван.

США прагнуть збільшення Саудівської Аравією та її партнерами з ОПЕК прокачування нафти, щоб знизити високу вартість бензину і послабити найвищу інфляцію в США за чотири десятиліття.

Тэги: США, Саудовская Аравия, Саудівська Аравія