Гауляйтера Херсонщини Сальдо могли отруїти коньяком з Москви

Володимира Сальдо, призначеного окупантами «головою адміністрації» Херсонської області, могли отруїти агенти ФСБ.

Володимира Сальдо могли отруїти ФСБшники



Таку версію озвучив депутат Херсонської облради, екснардеп Сергій Хлань.

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За його інформацією, в той день, коли Сальдо стало погано, зрадник пив презентований з Москви коньяк.

Називають навіть вартість пляшки — 2,5 тисяч доларів. Нібито Сальдо випив і одразу йому стало зле.

“Зрештою великої різниці немає від чого помре цей колаборант, аби швидше — нікому його не шкода”, – резюмував Хлань.

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