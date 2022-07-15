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11:43 16 Июля 2022 Просмотров 128   КомментариевКомментарии

ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів на Луганщині

Українські військові завдали вночі удару по складі боєприпасів російської армії у селі Скаргівка Луганської області.

У Скаргівці потужно вибухнув ворожий склад

Про удар повідомило представництво «ЛНР» у СЦКК.

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“З початку поточної доби обстріл з американських РСЗВ M142 HIMARS зазнав н.п. Скаргівка”, – сказано у повідомленні.

За інформацією місцевих Telegram-каналів, рвонуло приблизно о 3:30. Потім була детонація боєкомплекту.

Повідомляють, що звуки вибухів до Сватового йшли з боку Кабан-Бараниківки. Детонувало приблизно півгодини.

Потім звуки детонації стали тихішими, скоріш за все вибухав iнший склад, але далi, в тому ж напрямку – можливо ближче до Северодонецька.

Кажуть, що детонацію було чути до 7 ранку.

Орієнтовне місце ворожих складів, що знищено

Орієнтовне місце ворожих складів, що знищено

Тэги: Луганск, Северодонецк, Луганськ, Северодонецьк
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