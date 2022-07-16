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Главная » Світ » Суспільство
12:37 16 Июля 2022 Просмотров 8   КомментариевКомментарии

Спецслужби Росії активізувалися в країнах східної Європи: що їх цікавить

Агенти російських спецслужб отримали завдання виявляти та відстежувати маршрути, якими йде постачання зброї до України.

Кремлівські спецслужби намагаються вербувати агентів

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

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За даними розвідників, російські військові аташе в країнах Європейського союзу закритими каналами зв’язку отримали наказ активізувати вербування співробітників поліції та громадян причетних до транспортування західної зброї до України.

Таким чином країна-агрессор хоче відвідати схем доставляння та кількості військової допомоги Україні.

У прикордонних з Україною регіонах, російські спецслужби намагаються використовувати представників місцевих громад та проросійських активістів.

Натомість, отримавши від росіян пропозиції про співпрацю, європейці тут же звертаються до поліції та органів безпеки.

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