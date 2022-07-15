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12:53 16 Июля 2022 Просмотров 24   КомментариевКомментарии

В Мелітополі під виглядом «ярмарку вакансій» у городян виманюють персональні дані

В окупованому Мелітополі місцеві колаборанти за підтримки росіян влаштували т.зв. «ярмарок вакансій» у міському парку.

Захмарні ціни у місцевих магазинах, відсутність нормальної роботи та адекватних зарплат змусили городян прийти на цей захід.

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Однак «вакансій» виявилося не дуже й багато. Натомість тих, хто шукає роботу, змушували заповнити спеціальну анкету, де, між іншим, необхідно було вказати і персональні дані. Вочевидь, саме це й цікавило окупантів, а не бажання працевлаштувати мелітопольців.

Крім того, на “ярмарку” активно агітували молодь вступати до місцевого “університету”, який загарбники та колаборанти зліпили з кількох навчальних закладів. Судячи з нав’язливої ​​реклами, бажаючих здобути невизнану ніде освіту не так уже й багато.

Анкета задля отримання вакансії

Анкета задля отримання вакансії

"Ярмарок вакансій" в міському парку

"Ярмарок вакансій" в міському парку


Тэги: мелитополь, Мелітополь
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