В Мелітополі під виглядом «ярмарку вакансій» у городян виманюють персональні дані
В окупованому Мелітополі місцеві колаборанти за підтримки росіян влаштували т.зв. «ярмарок вакансій» у міському парку.
Захмарні ціни у місцевих магазинах, відсутність нормальної роботи та адекватних зарплат змусили городян прийти на цей захід.
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Однак «вакансій» виявилося не дуже й багато. Натомість тих, хто шукає роботу, змушували заповнити спеціальну анкету, де, між іншим, необхідно було вказати і персональні дані. Вочевидь, саме це й цікавило окупантів, а не бажання працевлаштувати мелітопольців.
Крім того, на “ярмарку” активно агітували молодь вступати до місцевого “університету”, який загарбники та колаборанти зліпили з кількох навчальних закладів. Судячи з нав’язливої реклами, бажаючих здобути невизнану ніде освіту не так уже й багато.