Жителів Сумщини закликали виїхати у безпечні місця

Міські голови Сум та Білопілля закликали городян покинути міста на вихідні через великий ризик ракетних атак.

Жителів Сум попередили про великий ризик ракетних ударів



“Схоже, що нас чекають непрості вихідні. Тому я порадив би тим, у кого є така можливість, виіхати на пару днів до родичів у села, подалі від кордону хоча б на 40 км. В першу чергу це стосується тих, у кого є малі діти”, – написав міський голова Білопілля Юрій Зарко.

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Також закликав виїхати на вихідні з міста й мер Сум Олександр Лисенко.

Тим, хто не може залишити місто, він порадив уникати місць великого скупчення людей та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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