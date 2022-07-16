Коханки Путіна, Шойгу та Лаврова: яку нерухомість їм подарували “папіки”
Російські журналісти-розслідувачі давно виявили коханок найближчого оточення президента Володимира Путіна та дізналися, якою вони володіють нерухомістю.
Коротко дані з журналістських розслідувань зібрало видання “МО”.
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Коханка міністра оборони Сергія Шойгу Олена Шебунова володіє гігантським маєтком на 200 сотках у підмосковній Жуківці: його вартість перевищує 2 млрд руб.
Коханці російського банкіра та голови ВТБ Андрія Костіна Наїлі Аскер-Заде належать 500 соток у тій же Жуківці, а також 430 соток у селі Роздори. Загальна вартість сягає 4 млрд руб.
Коханка президента РФ Володимира Путіна Світлана Кривоногих має 450-метрову квартиру на Кам’яному острові Петербурга, її вартість — близько 300 млн.
Коханка глави МЗС РФ Сергія Лаврова Світлана Полякова має будинок у Підмосков’ї, а також квартири у центрі Москви та Сочі. Загальна вартість – понад 800 млн руб.
Коханка друга Путіна та голови “Роснефти” Ігоря Сєчіна Ольга Рожкова отримала будинок на ділянці 3 га (близько 3 млрд), але після розлучення будинок знесли, збудувавши натомість Ж-палац.