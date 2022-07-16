Названо два чинники для перелому у війні з Росією

Перелом у війні з Росією станеться за дотримання двох чинників, і це точно відбудеться.

Перелом у війны точно відбудеться



Про це заявив представник Головного управління розвідки ЗСУ Вадим Скибицький в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, перший фактор – наскільки ЗСУ зможуть зупинити наступальний темп російських окупантів.

Другий – наскільки буде активною та широкомасштабною допомога, яку надають Україні західні партнери.

За умов поєднання цих чинників у війні настане перелом, який визначить її результат.