Главная » Україна » Суспільство
17:16 16 Июля 2022 27 Комментарии
Названо два чинники для перелому у війні з Росією
Перелом у війні з Росією станеться за дотримання двох чинників, і це точно відбудеться.
Перелом у війны точно відбудеться
Про це заявив представник Головного управління розвідки ЗСУ Вадим Скибицький в ефірі національного телемарафону.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
За його словами, перший фактор – наскільки ЗСУ зможуть зупинити наступальний темп російських окупантів.
Другий – наскільки буде активною та широкомасштабною допомога, яку надають Україні західні партнери.
За умов поєднання цих чинників у війні настане перелом, який визначить її результат.
Loading...
Новости по теме
ТОРІзраїль завдав удару по Газі у відповідь на обстріл Ашкелону
16.07.2022 13:24