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19:02 16 Июля 2022 13 Комментарии
Українська ППО збила чотрири з шести російських рокет в небі над Дніпром та Запоріжжям
Українська система ППО відбила ворожий ракетний удар з району Каспійського моря.
Росія вдарила ракетами з району Каспійського моря
Про це повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ.
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Близько 15.20 16 липня стратегічні бомбардувальники Ту-95МС російських окупаційних військ завдали ракетного удару по Україні з району Каспійського моря.
Ворог випустив шість ракет типу Х-101(Х-555).
Близько 16.30 чотири ракети було знищено підрозділами протиповітряної оборони Повітряне командування «Схід» на Запоріжжі та Дніпропетровщині.
Решта – влучила у сільськогосподарське підприємство на Черкащині.
Дані про збитки та потерпілих уточнюються.
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