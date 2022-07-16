Українська ППО збила чотрири з шести російських рокет в небі над Дніпром та Запоріжжям

Українська система ППО відбила ворожий ракетний удар з району Каспійського моря.

Росія вдарила ракетами з району Каспійського моря



Про це повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

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Близько 15.20 16 липня стратегічні бомбардувальники Ту-95МС російських окупаційних військ завдали ракетного удару по Україні з району Каспійського моря.

Ворог випустив шість ракет типу Х-101(Х-555).

Близько 16.30 чотири ракети було знищено підрозділами протиповітряної оборони Повітряне командування «Схід» на Запоріжжі та Дніпропетровщині.

Решта – влучила у сільськогосподарське підприємство на Черкащині.

Дані про збитки та потерпілих уточнюються.