НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Інциденти
19:02 16 Июля 2022 Просмотров 13   КомментариевКомментарии

Українська ППО збила чотрири з шести російських рокет в небі над Дніпром та Запоріжжям

Українська система ППО відбила ворожий ракетний удар з району Каспійського моря.

Росія вдарила ракетами з району Каспійського моря

Про це повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Близько 15.20 16 липня стратегічні бомбардувальники Ту-95МС російських окупаційних військ завдали ракетного удару по Україні з району Каспійського моря.

Ворог випустив шість ракет типу Х-101(Х-555).

Близько 16.30 чотири ракети було знищено підрозділами протиповітряної оборони Повітряне командування «Схід» на Запоріжжі та Дніпропетровщині.

Решта – влучила у сільськогосподарське підприємство на Черкащині.

Дані про збитки та потерпілих уточнюються.

Loading...

Новости по теме

ТОР
16.07.2022 18:52
Орати треба, як раби: Соловйов закликав росіян важко працювати заради війни в Україні
ТОР
16.07.2022 17:56
Байдену вдалося: Саудівська Аравія пообіцяла збільшити видобуток нафти на третину
ТОР
16.07.2022 17:39
Китай в обхід санкцій постачає Росії компоненти для виробництва зброї – WSJ
blog comments powered by Disqus