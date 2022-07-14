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06:35 17 Июля 2022 0 Комментарии
Вночі окупанти випустили 10 ракет по Миколаєву: у місті пожежі
Вночі біля 03:00 в Миколаєві під час повітряної тривоги прогриміло близько 10 потужних вибухів, після яких виникли пожежі.
По місту випустили 10 ракет
Про це повідомили місцеві Telegram-канали. Також удар по місту підтвердив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
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«Близько 10 потужних вибухів прогриміло у Миколаєві. Попередньо, є займання», – написав він.
На містах прильотів виникали пожежі, в місті було багато диму.
Повідомляють, що ракети окупанти запускали з Херсонської області біля села Чулаковка.
Тэги: Николаев, Миколаїв
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