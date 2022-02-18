У Греції розбився український транспортний літак Ан-12

У Греції близько 23:00 розбився український транспортний літак Ан-12, що виконував комерційний рейс.

Літак впав між селами Антіфіліппі та Палеохорі



Про це повідомило місцеве видання Kavalapost.gr.

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Літак впав між селами Антіфіліппі та Палеохорі в Елефтерополісі, Кавала.

За непідтвердженою інформацією, літак перевозив вантаж боєприпасів із Сербії до Йорданії.

Літак подав сигнал лиха в афінським диспетчерам. Пілот зазначив, що один з двигунів вийшов з ладу і загорівся. Тож він запросив аварійну посадку в Кавалі.

Але незабаром після цього літак зник з радарів і впав у 10 морських милях на захід від Кавали.

Місцеві видання з посиланням на представників грецької влади відзначають мужність пілота, який зумів відвести аварійний літак від населених пунктів.

Тэги: Греция, Греція