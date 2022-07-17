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11:10 17 Июля 2022 Просмотров 33   КомментариевКомментарии

У російській Уфі масштабна пожежа в новій будівлі суду

В Уфі в будівлі Арбітражного суду Башкирії на вулиці Гоголя сталася пожежа.

З місця пожежі валить чорний дим

Про це повідомило місцеве видання UFA1.RU.

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За інформацією МНС, спочатку спалахнув дах нової будівлі. З місця пожежі валить чорний дим, який видно на багато кілометрів.

Пізніше стало відомо, що рятувальники евакуювали трьох людей, які перебували у приміщенні суду.

Інформації щодо постраждалих та причини пожежі поки що немає.

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