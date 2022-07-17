Російські війська готуються до контрнаступу ЗСУ на півдні України

Російські військові зміцнюють оборонні позиції на окупованих територіях півдня України в очікуванні ймовірного наступу ЗСУ.

Окупанти готуються до наступу українських військових



Про це повідомило в Twitter Міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані розвідки.

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«Росія зміцнює свої оборонні позиції в окупованих районах півдня України. Це включає переміщення особового складу, техніки та польових захисних споруд між Маріуполем і Запоріжжям, і в Херсоні», – сказано в повідомленні.

Також окупанти в Мелітополі посилюють заходи безпеки.

«Українські сили чинять тиск на російський оборонний рубіж в Херсонській області протягом понад місяць та останні політичні заяви Зеленського і віце-прем’єр-міністра попередили про майбутні наступальні операції, щоб витіснити Росію з районів, які зараз вона контролює», – відзначили британські військові.

Також в повідомленні зазначено, що маневри російської оборони імовірно є відповіддю на очікуваний наступ українських сил і на вимоги міністра оборони РФ Сергія Шойгу після нещодавнього візиту на Донбас, а також на атаки українців, які здійснюються проти командних пунктів і логістичних ланцюжків.