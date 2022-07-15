В Запоріжжі пролунали вибухи: ворог гатив з Градів

Близько 14:00 – 15:00 Запоріжжі пролунало кілька серій гучних вибухів, за містом було видно дим.

Окупанти обстріляли населені пункти під Запоріжжям



Про обстріл повідомили в Запорізькій ОВА.

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Там уточнили, що ворог гатив з реактивних систем залпового вогню по деяким населеним пунктам на лінії зіткнення.

За попередньою інформацією постраждалих і загиблих не має.

Інфраструктура руйнувань не зазнала.

Виникла пожежа на декількох полях.

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