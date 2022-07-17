Росія втратила понад 30% своєї бойової ефективності, а Путін програв війну.

Радакін визнав, що Geniy програв



Як повідомила Daily Mail, про це заявив керівник комітету начальників штабів Великобританії адмірал Тоні Радакін в ефірі ранкового шоу ВВС One.

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За його словами, українська армія абсолютно впевнена, що виграє війну у Росії, яка «втратила понад 30 відсотків своєї наземної бойової ефективності».

Адмірал уточнив, що Україна планує відновити «всю свою територію».

Також Радакін додав, що Росія вже втратила 50 000 солдатів, які загинули або поранені, близько 1 700 танків, а також майже 4 000 бойових броньованих машин.

«Те, що ви бачите, це успіхи Росії щодо завоювання менше 10 відсотків території України, і ми наближаємося до 150 днів», – пояснив військовий.

Він додав, що, коли Кремль розпочав війну, він хотів захопити українські міста протягом перших 30 днів.

«Росія мала амбіції створити тріщини і чинити тиск на НАТО. Вона кинула виклик світовому порядку, але зазнає невдачі у всіх своїх амбіціях. Росія зараз – більш ослаблена країна, ніж це було на початку лютого», – пояснив він.