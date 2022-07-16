Пакет молока за 80 грн, баночка сметани за 115: ціни в супермаркетах окупованого Мелітополя шокують

В окупованому Мелітополі, незважаючи на обіцянки загарбників та колаборантів, життя все не налагоджується – зокрема ціни на продукти залишаються такими ж захмарними, як і раніше.

Більш-менш адекватні ціни лише на деякі овочі



Переважна більшість магазинів приймає лише готівку. Городяни, які отримують зарплати та пенсії на картки, змушені переводити ці гроші в готівку, щоб отримати можливість щось купити. Зараз ця послуга коштує приблизно 15% від суми.

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Отже, до і без того космічних цін фактично потрібно додавати і цей «податок на переведення в готівку».

Також багато городян відзначають, що якість більшості російських продуктів значно нижча за українські аналоги. Втім українські товари все ще можна побачити на полках “віджатих” магазинів.

Ми провели огляд цін у добре відомому мелітопольцям супермаркеті “Дзеркальний” – перші російські товари з’явилися саме у ньому.

Ковбаса сирокопчена та шинка коштуватимуть 450-550 грн, ковбаса варена (мінімально їстівна) – від 300 грн.

Пачка майонезу – від 73 до 140 грн.

Пачка кетчупу – 42-45 грн.

Пляшка олії соняшникової (1 л.) – 104 грн.

Пакет молока «Добрая коровка» 0,9 літрів – 80 грн.

Велика баночка сметани President – ​​від 100 грн (залежно від жирності).

Банка згущеного молока – від 111 грн.

Пачка чаю Greenfield у пакетиках за – 70 грн, розсипного – 115 грн.

Пачка меленої кави “Жокей” – 230 грн.

Цукерки найпростіші близько 230-300 грн., чим краще, тим дорожчі – більше ніж за 550 грн.

Пляшка горілки (наприклад, “Воздух” – 220-260 грн), є горілка трохи дешевша, але, кажуть, її краще не пити.

Ціни на крупи, м’ясо та сири хоч і вищі, ніж на неокупованій території, але не настільки значно.

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