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18:00 17 Июля 2022 Просмотров 52   КомментариевКомментарии

Пакет молока за 80 грн, баночка сметани за 115: ціни в супермаркетах окупованого Мелітополя шокують

В окупованому Мелітополі, незважаючи на обіцянки загарбників та колаборантів, життя все не налагоджується – зокрема ціни на продукти залишаються такими ж захмарними, як і раніше.

Більш-менш адекватні ціни лише на деякі овочі

Переважна більшість магазинів приймає лише готівку. Городяни, які отримують зарплати та пенсії на картки, змушені переводити ці гроші в готівку, щоб отримати можливість щось купити. Зараз ця послуга коштує приблизно 15% від суми.

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Отже, до і без того космічних цін фактично потрібно додавати і цей «податок на переведення в готівку».

Також багато городян відзначають, що якість більшості російських продуктів значно нижча за українські аналоги. Втім українські товари все ще можна побачити на полках “віджатих” магазинів.

Ми провели огляд цін у добре відомому мелітопольцям супермаркеті “Дзеркальний” – перші російські товари з’явилися саме у ньому.

  • Ковбаса сирокопчена та шинка коштуватимуть 450-550 грн, ковбаса варена (мінімально їстівна) – від 300 грн.

  • Пачка майонезу – від 73 до 140 грн.

  • Пачка кетчупу – 42-45 грн.

  • Пляшка олії соняшникової (1 л.) – 104 грн.

  • Пакет молока «Добрая коровка» 0,9 літрів – 80 грн.

  • Велика баночка сметани President – ​​від 100 грн (залежно від жирності).

  • Банка згущеного молока – від 111 грн.

  • Пачка чаю Greenfield у пакетиках за – 70 грн, розсипного – 115 грн.

  • Пачка меленої кави “Жокей” – 230 грн.

  • Цукерки найпростіші близько 230-300 грн., чим краще, тим дорожчі – більше ніж за 550 грн.

  • Пляшка горілки (наприклад, “Воздух” – 220-260 грн), є горілка трохи дешевша, але, кажуть, її краще не пити.

Ціни на крупи, м’ясо та сири хоч і вищі, ніж на неокупованій території, але не настільки значно.

Пачка найдешевшого майонеза коштує 73 грн

Пачка найдешевшого майонеза коштує 73 грн

Тут найдешевший виріб - "Зельц домашній" за 205 грн, але вигляд у нього жахливий

Тут найдешевший виріб - "Зельц домашній" за 209 грн, але вигляд у нього жахливий

Варена ковбаса, яку можна якось їсти, коштує від 300 грн

Варена ковбаса, яку можна якось їсти, коштує від 340 грн

З цукерками все не солодко - вони не дуже смачні, але дуже дорогі

З цукерками все не солодко - вони не дуже смачні, але дуже дорогі

Звичайно, "Доброе молоко" від "Доброй буренки" не може коштувати дешево, отже - 80 грн за 0,9 л пакет

Звичайно, "Доброе молоко" від "Доброй буренки" не може коштувати дешево, отже - 80 грн за 0,9 л пакет

Баночка сметани President в 350 грамів - від 100 грн

Баночка сметани President в 350 грамів - від 100 грн

Пачка чаю Greenfield у пакетиках за – 70 грн

Пачка чаю Greenfield у пакетиках за – 70 грн

Згущене молоко, мабуть, від тієї ж "бурьонки" - 111 грн

Згущене молоко, мабуть, від тієї ж "бурьонки" - 111 грн

Ціни в цьому відділі - жах для кавомана

Ціни в цьому відділі - жах для кавомана

Місцеві кажуть, що російську водку краще взагалі не пити - і не лише через патріотизм і ціну

Місцеві кажуть, що російську водку краще взагалі не пити - і не лише через патріотизм і ціну

Пачка кетчупа за 44 грн - не так вже й дорого, якби кетчуп був смачний

Пачка кетчупа за 44 грн - не так вже й дорого, якби кетчуп був смачний

Найдешевша пляшка олії коштує 104 грн, якість невідома

Найдешевша пляшка олії коштує 104 грн, якість невідома

Тэги: мелитополь, Мелітополь
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