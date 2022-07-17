Увольнения Баканова и отстранение Венедиктовой: названы возможные причины

Увольнение главы СБУ Ивана Баканова более связано не со вчерашним задержанием экс-главы СБУ Крыма Кулиничем, а из-за провала обороны на Херсонском направлении в первые часы и дни войны.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский очень недоволен действиями СБУ и тем, что именно сотрудники СБУ слили минные поля для прохода россиян из Крыма 24 февраля.

Напомним, главу СБУ Баканова уволили в соответствии со ст. 47 Дисциплинарного устава ВСУ, которая гласит:

«Неисполнение (ненадлежащее исполнение) служебных обязанностей, повлекшее человеческие жертвы или другие тяжкие последствия или создавшее угрозу наступлению таких последствий, является основанием для отстранения такого военнослужащего от исполнения служебных обязанностей».

По мнению Гончаренко, ситуация с отстранением Ириной Венедиктовой выглядит сложнее.

“Зеленский ею был доволен. Но тут уже руку приложил Олег Татаров. ЕС и США фактически вынуждают Банковую назначить главу САП. И здесь нужен на 100% свой генпрокурор. Поэтому решили остановиться на том, кто все подписывал и не ложился на больничный или не ездил в отпуск”, – написал нардеп.