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06:54 18 Июля 2022 Просмотров 34   КомментариевКомментарии

ЗСУ нанесли удари по складам і опорним пунктам окупантів на півдні

Українські штурмовики двічі нанесли вогневе ураження по опорному пункту, пункту постачання боєкомплекту та по скупченню живої сили, озброєння і техніки ворога в районі Благодатного та Давидова Броду.

Авіація ЗСУ вдарила по скупченню окупантів

Про це повідомили в Оперативному командуванні “Південь”.

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Загалом на півдні за добу втрати окупантів на північному напрямку склали: 36 загарбників, два комплекси «Панцир-С1», три машини зв’язку стратегічної та оперативної ланок управління, радіолокаційну станцію «Підліт», 11 одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Також підтверджено знищення двох складів боєприпасів на окупованих територіях Миколаївщини.

Тэги: Николаев, херсон, Миколаїв
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