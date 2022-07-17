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06:54 18 Июля 2022 34 Комментарии
ЗСУ нанесли удари по складам і опорним пунктам окупантів на півдні
Українські штурмовики двічі нанесли вогневе ураження по опорному пункту, пункту постачання боєкомплекту та по скупченню живої сили, озброєння і техніки ворога в районі Благодатного та Давидова Броду.
Авіація ЗСУ вдарила по скупченню окупантів
Про це повідомили в Оперативному командуванні “Південь”.
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Загалом на півдні за добу втрати окупантів на північному напрямку склали: 36 загарбників, два комплекси «Панцир-С1», три машини зв’язку стратегічної та оперативної ланок управління, радіолокаційну станцію «Підліт», 11 одиниць броньованої та автомобільної техніки.
Також підтверджено знищення двох складів боєприпасів на окупованих територіях Миколаївщини.
Тэги: Николаев, херсон, Миколаїв
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