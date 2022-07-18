ЗСУ відбили атаки окупантів на декількох напрямках: біля Григорівки триває бій

Російські окупанти після закінчення оперативної паузи почали активні наступальні дії на декількох напрямках на Донбасі.

Українські військові тримають оборону на Донбасі



Про поточну ситуацію на фронті розповіли в Генштабі ЗСУ.

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На Донецькому напрямку ворог намагається вести штурмові дії неподалік Григорівки, бої там зараз тривають.

Штурмові дії в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Спірне та Серебрянка наші захисники успішно відбили.

Крім того підрозділи противника здійснили обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Донецьке, Сіверськ, Верхньокам’янське, Григорівка, Івано-Дар’ївка, Спірне та інших.

На Бахмутському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Новолуганського, Семигір’я та Вуглегірської ТЕС, успіху не мав, відійшов.

Втім врожі обстріли було зафіксовано поблизу Берестового, Курдюмівки, Веселої Долини, Соледара, Бахмута, Вершини, Травневого та території Вуглегірської ТЕС.

Також росіяни завдали ракетно-авіаційних ударів неподалік Берестового.