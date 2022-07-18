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08:06 18 Июля 2022 0 Комментарии
Вночі росіяни знов масовано обстріляли Миколаїв: що відомо
Вночі 18 липня у Миколаєві знову пролунали вибухи, у місцях прильотів спалахували пожежі.
Росіяни обстріляли вночі Миколаїв
Про це повідомили місцеві Telegram-канали.
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Крім того, обстріл міста підтвердив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич
«Знову масований обстріл Миколаєва. У місті лунають потужні вибухи. Вже було чути близько 10″, – повідомив він.
За словами місцевих мешканців, чотири ворожі ракети влучили майже в одне й те саме місце. Інші вразили околиці міста.
Офіційної інформації про руйнування та можливих постраждалих поки немає
Тэги: Николаев, Миколаїв
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