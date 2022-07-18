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Главная » Україна » Інциденти
08:06 18 Июля 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Вночі росіяни знов масовано обстріляли Миколаїв: що відомо

Вночі 18 липня у Миколаєві знову пролунали вибухи, у місцях прильотів спалахували пожежі.

Росіяни обстріляли вночі Миколаїв

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

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Крім того, обстріл міста підтвердив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич

«Знову масований обстріл Миколаєва. У місті лунають потужні вибухи. Вже було чути близько 10″, – повідомив він.

За словами місцевих мешканців, чотири ворожі ракети влучили майже в  одне й те саме місце. Інші вразили околиці міста.

Офіційної інформації про руйнування та можливих постраждалих поки немає

Тэги: Николаев, Миколаїв
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