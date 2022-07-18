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10:30 18 Июля 2022 Просмотров 17   КомментариевКомментарии

Кадиров зажадав розміщення ППО в горах Чечні: чого він боїться

Глава Чечні Рамзан Кадиров запропонував розмістити у Шалінському районі республіки базу протиповітряної оборони (ППО).

Кадиров хоче розмістити ППО в Чечні

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

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«Насамперед я вважаю, що в горах Чеченської Республіки, на південних рубежах Росії як ніколи потрібні системи ППО», — написав він.

За словами Кадирова, Росії потрібно вжити «запобіжні тактичні заходи».

На думку народного депутата Олексія Гончаренка, таке бажання Кадирова не пов’язане з його побоюваннями щодо можливостей українських систем Himars.

“Ми тут звісно можемо це звʼязати з хімерсами чи ще з чимось, але насправді ситуація більш простіша. У Чечні є лише підрозділи нацгвардії і немає військових підрозділів. І у випадку війни Чечні за незалежність воювати нацгвардійями буде дуже складно. А от коли у вас є ППО то це забере перевагу Росії у повітрі”, – пояснив він.

Він також підкреслив, що Україні бити по Чечні ракетами немає жодного сенсу.

“Щоб ліквідувати Рамзана нам потрібні не ракети, а пару ДРГ, які скоро почнуть готуватись та направлятись до Грозного”, – зазначив Гончаренко.

Тэги: Рамзан Кадиров
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