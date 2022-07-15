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13:38 18 Июля 2022 Просмотров 91   КомментариевКомментарии

Людина Єрмака: що відомо про нового очільника СБУ Малюка

Після відсторонення керівника СБУ Івана Баканова своїм указом президент Володимир Зеленський призначив виконувати його обов’язки першого заступника глави відомства Василя Малюка.

Василя Малюка називають людиною Єрмака

За інформацією видання Страна, він вважається людиною, близькою до глави Офісу президента Андрія Єрмака.

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При цьому у Баканова з Єрмаком начебто були напружені стосунки.

Видання стверджує, що затриманий 16 липня за звинуваченням у держзраді ексглава СБУ Криму Кулініч був дуже близьким до Баканова і на момент затримання був його помічником.

Але Баканов нічого не знав про підготовку операції із затримання Кулініча. Втім на його затриманні був присутній саме Малюк.

Малюк безпосередньо бере участь у затриманні членів особливо небезпечного злочинного угрупування.

Малюк безпосередньо бере участь у затриманні членів особливо небезпечного злочинного угрупування.

З відкритих джерел Vlasti дізналися деякі подробиці біографії нового тимчасового очільника СБУ.

Малюку 39 років, він уродженець Коростишева Житомирської області.

Служив у СБУ з 2001 року.

У 2005 році закінчив Національну академію СБУ за спеціальністю «Правознавство».

Працював у регіональних управліннях СБУ на посадах від оперуповноваженого до заступника начальника управління.

Але саме в  останні два роки його кар’єра стрімко пішла угору.

У 2020 році він став першим заступником голови ГУ боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ.

У 2021 році став головою цього управління та заступником голови СБУ.

З 16 лютого 2022 року став заступником міністра МВС. Але після початку війни, 3 березня, повернувся до СБУ на посаду першого заступника голови.

25 березня 2022 року Малюку бцло присвоєно звання бригадного генерала.

Тэги: СБУ, Василь Малюк, Василий Малюк
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