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13:43 18 Июля 2022 Просмотров 90   КомментариевКомментарии

Росія вдарила по Одесі ракетами з літаків: куди влучили

По Одещині 18 липня об 11:00 було нанесено ракетний удар з акваторії Чорного моря.

Окупанти випустили чотири ракети з трох літаків

Про це повідомили в Оперативному командуванні “Південь”.

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Трьома літаками Су-35 було випущено 4 ракети повітряного базування.

Одну ракету збито над морем. Дві влучили у об’єкт військової інфраструктури, там триває гасіння пожежі.

Ще одна влучила в давно непрацюючий міст через Дністровський лиман, який ворог продовжує нищити з квітня.

Постраждалих немає.

Тэги: Одесса, одеса
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