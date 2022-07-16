Росія вдарила по Одесі ракетами з літаків: куди влучили

По Одещині 18 липня об 11:00 було нанесено ракетний удар з акваторії Чорного моря.

Окупанти випустили чотири ракети з трох літаків



Про це повідомили в Оперативному командуванні “Південь”.

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Трьома літаками Су-35 було випущено 4 ракети повітряного базування.

Одну ракету збито над морем. Дві влучили у об’єкт військової інфраструктури, там триває гасіння пожежі.

Ще одна влучила в давно непрацюючий міст через Дністровський лиман, який ворог продовжує нищити з квітня.

Постраждалих немає.

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