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13:43 18 Июля 2022 90 Комментарии
Росія вдарила по Одесі ракетами з літаків: куди влучили
По Одещині 18 липня об 11:00 було нанесено ракетний удар з акваторії Чорного моря.
Окупанти випустили чотири ракети з трох літаків
Про це повідомили в Оперативному командуванні “Південь”.
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Трьома літаками Су-35 було випущено 4 ракети повітряного базування.
Одну ракету збито над морем. Дві влучили у об’єкт військової інфраструктури, там триває гасіння пожежі.
Ще одна влучила в давно непрацюючий міст через Дністровський лиман, який ворог продовжує нищити з квітня.
Постраждалих немає.
Тэги: Одесса, одеса
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