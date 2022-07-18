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Главная » Україна » Політика
15:09 18 Июля 2022 Просмотров 33   КомментариевКомментарии

Рада погодила відставку міністра соцполітики Лазебної: названа нова кандидатура

Верховна Рада на засіданні 18 липня погодила відставку міністра соцполітики Марини Лазебної.

Рада погодила відставку Лазебної

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. “За” проголосувало – 277 нардепів.

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Він також повідомив, що кандидаткою на пост міністра соціальної політики є Оксана Жолнович.

Зараз вона працює керівником Департаменту соціальної політики та охорони здоров’я в Офісі президента. Рада планує завтра розглянути її призначення.

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