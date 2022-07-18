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Главная » Світ » Інциденти
15:57 18 Июля 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

У московському СІЗО знайдено мертвим проректора російської митної академії

У Росії в СІЗО Москви знайдено мертвим проректора митної академії Заліма Керефа, якого звинувачують у тому, що він з робочого комп’ютера керував мережею інтернет-магазинів у даркнеті з продажу наркотиків.

Керефов начебто наклав на себе руки

За інформацією ТАСС, Керефов наклав на себе руки і залишив передсмертну записку.

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Проректора затримали 5 липня у його робочому кабінеті. Вже за два дні Люберецький суд обрав йому запобіжний захід і відправив під варту. Сторона звинувачення заявляла, що Керефов був замішаний у збуті наркотиків, «створив широку мережу та залучив до неї курсантів академії».

ФСБ РФ також опублікувала відео, в якому оперативники спускалися в якесь підвальне приміщення з металевими бочками. При цьому не вказано, що за будівля опинилася на відео, а  самі наркотики в кадр не потрапили.

Тэги: Россия, Росія
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