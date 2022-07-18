Якими ракетами окупанти обстрілюють Україну і чому б’ють з С-300 по домах

С початку війни російські військові застосували в Україні як найновітні ракети, так і застарілі зразки, що були вироблені за часів СРСР.

Росія застосувала проти України весь арсенал наявного озброєння.



Про це повідомили в Командуванні повітряних сил ЗСУ.

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Станом на сьогодні ворог уже випустив по Україні близько трьох тисяч ракет різних типів. Йдеться про крилаті ракети, авіаційні – класу «повітря-поверхня», ракети оперативно-тактичних комплексів («Точка-У», «Іскандер»), а також ракети «Онікс» берегового комплексу «Бастіон».

Все частіше противник застосовує по позиціях українського війська та цивільних об’єктах старі радянські ракети, такі як Х-59, Х-22, Х-31 та інші.

А протягом останніх тижнів, ворог почав бити по наземних цілях зенітними ракетами із комплексу С-300, головне призначення якого – знищення повітряних цілей.

В Командуванні зазначили, що цей комплекс може працювати, як по повітряних, так і по наземних й надводних цілях. Щоправда ураження об’єктів не буде таким руйнівним, як при роботі типових вогневих засобів по землі.

Бойова частина зенітних ракет призначена для ураження неброньованих цілей (фюзеляжів літаків) тисячами вражаючих елементів.

Використання противником важких зенітних ракет для ураження наземних цілей пояснюється тим, що окупанти все ж заощаджують сучасне технологічне озброєння. А зенітні керовані ракети до комплексу ЗРК С-300 ймовірно мають у надлишку, тому й використовують їх у прифронтових зонах – а саме Харківській і Миколаївській областях.