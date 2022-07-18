Мінспорту РФ хоче створити футбольну лігу псевдореспублік і окупованих територій

Міністерство спорту Росії на нараді в “ДНР” запропонувало створити єдину футбольну лігу для команд “дружніх республік”

До російськог футболу псевдореспубліки не пускають



Про це повідомило РИА Новости з посиланням на заступника міністра спорту РФ Одеса Байсултанова.

«Беручи до уваги позитивний досвід Кримського футбольного союзу та самого регіону щодо проведення матчів національної студентської футбольної ліги, планується на базі цієї структури створити організацію, яка забезпечить проведення об’єднаного чемпіонату”, – сказав він.

До складу учасників турніру хочуть включити Донецьку та Луганську “народні республіки”, Абхазію , Південну Осетію, Крим, команди вузів Російської Федерації та команди окупованих територій Херсонської й Запорізької областей.

Замміністра підкреслив, що йдеться про окрему структуру, яка буде створена з ініціативи Міністерства спорту РФ. Вона не входитиме до структур Російського футбольного союзу (РФС), який є членом Міжнародної федерації футболу (ФІФА) та Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).