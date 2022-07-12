Вибух на Каховській ГЕС: здіймається величезний стовп чорного диму

У Новій Каховці в районі Каховської ГЕС пролунали вибухи та виникла сильна пожежа.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та жителі у соцмережах.

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Над місцем прильоту стоїть стовп густого чорного диму, який видно здалеку.

Очевидці кажуть, що в окупантів стан близький до паніки. Вони оточили район місця події та нікого не пропускають.

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Тэги: херсон, новая каховка, Нова Каховка