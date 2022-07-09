НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Світ » Экономіка
19:39 18 Июля 2022 Просмотров 13   КомментариевКомментарии

Перед війною порожній фонд Кабаєвої раптово поповнився мільйонами доларів

Перед вторгненням Росії в Україну порожній благодійний фонд гімнастки та коханки президента РФ Володимира Путіна Аліни Кабаєвої інвестори раптово поповнили майже на 220 млн. рублів (3,9 млн. доларів).

У порожнього фонду раптово з'явилися інвестори

Про це повідомило видання «МО».

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Згідно з бухгалтерською звітністю фонду, з’ясувалося, що третина загальної суми виявилася «добровільними пожертвуваннями».

Інші 140 млн рублів – прибуток. Інвестори фонду не вказані.

Дебіторська заборгованість фонду у 2021 році зросла з 3,6 до 40 млн, а баланс на його рахунках збільшився з 46 до 92 млн. У тому ж році фонд витратив на благодійність 27 млн ​​рублів, а на утримання керівництва – майже 8 млн. У 2020 -2019 рр. фонд коштів не отримував. Прибуток організації та сума пожертв дорівнювали нулю.

Про це свідчать видалені з реєстру пояснення до фінансової звітності.

Нагадаємо, Кабаєва потрапила до списків санкцій ЄС, Британії та Канади після вторгнення РФ в Україну.

США також підготували пакет санкцій щодо коханки Путіна, проте поки що не можуть ввести їх у дію. За даними американських ЗМІ, американські чиновники побоюються, що це буде сприйнято як особистий удар по Путіну.

Тэги: Алина Кабаева, Аліна Кабаєва
Loading...

Новости по теме

ТОР
09.07.2022 14:21
Кабаева снова беременна: Путин недоволен полом ребенка
ТОР
31.05.2022 16:42
Канада ввела санкции против Алины Кабаевой
ТОР
13.05.2022 14:50
Великобритания ввела санкции против бывшей жены Путина и его нынешней любовницы
blog comments powered by Disqus
Вибух на Каховській ГЕС: здіймається величезний стовп чорного диму

18:30 Україна

Активісти Бурятії попросили Байдена допомогти вийти зі складу Росії

17:56 Світ

У московському СІЗО знайдено мертвим проректора російської митної академії

15:57 Світ

В Росії під Санкт-Петербургом впав вертоліт Росгвардії

14:09 Світ

Російські десантники відмовилися воювати в Україні: командування сховало їх у гаражі

13:14 Світ

Вночі над Алчевськом російська ППО збила свій військовий літак. Відео

10:50 Україна

Звільнення Баканова та Венедиктової: реакція західних ЗМІ

10:10 Україна

Під Новою Каховкою ЗСУ накрили два склади окупантів за ніч: детонація триває

06:22 Україна

Увольнения Баканова и отстранение Венедиктовой: названы возможные причины

22:26 Україна

У Росії двоє чоловіків пустили під укіс вантажний потяг

08:44 Світ

ЗСУ знищили вночі склад та штаб окупантів на херсонському курорті

07:06 Україна