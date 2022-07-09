Перед війною порожній фонд Кабаєвої раптово поповнився мільйонами доларів

Перед вторгненням Росії в Україну порожній благодійний фонд гімнастки та коханки президента РФ Володимира Путіна Аліни Кабаєвої інвестори раптово поповнили майже на 220 млн. рублів (3,9 млн. доларів).

У порожнього фонду раптово з'явилися інвестори



Про це повідомило видання «МО».

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Згідно з бухгалтерською звітністю фонду, з’ясувалося, що третина загальної суми виявилася «добровільними пожертвуваннями».

Інші 140 млн рублів – прибуток. Інвестори фонду не вказані.

Дебіторська заборгованість фонду у 2021 році зросла з 3,6 до 40 млн, а баланс на його рахунках збільшився з 46 до 92 млн. У тому ж році фонд витратив на благодійність 27 млн ​​рублів, а на утримання керівництва – майже 8 млн. У 2020 -2019 рр. фонд коштів не отримував. Прибуток організації та сума пожертв дорівнювали нулю.

Про це свідчать видалені з реєстру пояснення до фінансової звітності.

Нагадаємо, Кабаєва потрапила до списків санкцій ЄС, Британії та Канади після вторгнення РФ в Україну.

США також підготували пакет санкцій щодо коханки Путіна, проте поки що не можуть ввести їх у дію. За даними американських ЗМІ, американські чиновники побоюються, що це буде сприйнято як особистий удар по Путіну.

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