Перед війною порожній фонд Кабаєвої раптово поповнився мільйонами доларів
Перед вторгненням Росії в Україну порожній благодійний фонд гімнастки та коханки президента РФ Володимира Путіна Аліни Кабаєвої інвестори раптово поповнили майже на 220 млн. рублів (3,9 млн. доларів).
Про це повідомило видання «МО».
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
Згідно з бухгалтерською звітністю фонду, з’ясувалося, що третина загальної суми виявилася «добровільними пожертвуваннями».
Інші 140 млн рублів – прибуток. Інвестори фонду не вказані.
Дебіторська заборгованість фонду у 2021 році зросла з 3,6 до 40 млн, а баланс на його рахунках збільшився з 46 до 92 млн. У тому ж році фонд витратив на благодійність 27 млн рублів, а на утримання керівництва – майже 8 млн. У 2020 -2019 рр. фонд коштів не отримував. Прибуток організації та сума пожертв дорівнювали нулю.
Про це свідчать видалені з реєстру пояснення до фінансової звітності.
Нагадаємо, Кабаєва потрапила до списків санкцій ЄС, Британії та Канади після вторгнення РФ в Україну.
США також підготували пакет санкцій щодо коханки Путіна, проте поки що не можуть ввести їх у дію. За даними американських ЗМІ, американські чиновники побоюються, що це буде сприйнято як особистий удар по Путіну.