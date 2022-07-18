Петушачі пригоди слуги народу Паші Якименко – Спецкор

Корупційні скандали на тлі війни стають ще яскравішими. Хтось розкрадає гуманітарку, а хтось в’язне у криміналі та сексуальних скандалах.

Корупційні скандали на тлі війни стають ще яскравішими. Хтось розкрадає гуманітарку, а хтось в’язне у криміналі та сексуальних скандалах. Особливо відзначився мільйонер із «Слуги народу», Павло Якименко. Він давно мав неоднозначну репутацію через непомірні бюджетні витрати на особисті потреби, але тепер до цього додався ще й секс-скандал, повідомляє інтернет-видання «Спецкор» у своєму матеріалі.

Корупційне розслідування призвело до викриття “голубків”

До Павла Якименка у СБУ дуже багато питань. Син відомого бізнесмена, теж не найчистішого на руку Віталія Якименка, декларує, що живе виключно на депутатську зарплату. Звичайно, з таким сімейним бізнесом можна не бути власником чогось номінально, а фактично легко користуватися грошима самого народного супермаркету України.



При цьому Павло не соромиться використовувати ще й бюджетні гроші: на оренду дорогих готелів у столиці, куди він приїжджає на засідання Верховної Ради, на відпочинок із сім’єю. Все це обходиться нам із вами у сотні тисяч гривень на рік. 2020 року лише на відпочинок цього слуги народу було витрачено чверть мільйона гривень.

Відпочивати Павло Якименко любить, як з’ясувалося, у компанії з такими ж високопосадовцями. Наприклад із Сергієм Тронем. Того вже було помічено у скандалах із банкрутством підприємства з виробництва ядерного палива, також він тривалий час працював із кримінальним авторитетом, якого СБУ підозрює у спонсоруванні терористів на окупованих у 2014 році територіях. Також через його «Міський комерційний банк» відмивалися кримінальні гроші та бралися багатомільйонні доларові кредити, які розходилися фірмами-«конвертами».

Маючи до цієї парочки народних обранців цілу низку питань, СБУ встановила за ними стеження, яке привело до однієї з Харківських лазень. Ну, здавалося б, чоловіки мають право на невеликий перепочинок під час війни, а лазня чудово підходить для організації такого відпочинку. Але те, що вони при цьому порушували комендантську годину, дало можливість співробітникам СБУ зайти в цю саму лазню без попередження для проведення бесіди з «високопосадовцями». СБУ розраховувало зловити Павла Якименка та Сергія Троня на хабарі, адже лазні та інші місця відпочинку чудово підходять для підкилимних перемовин і традиційно для них використовуються.

Але якого ж шоку зазнали правоохоронці, коли виявилося, що Тронь та Якименко ведуть там далеко не переговори. Чоловіки займалися сексом. При цьому обоє одружені, в обох є діти і раптом такий поворот подій. Акція оперативного затримання перетворилася на порнографічну драму. Чиновники почали вимагати віддати їм запис відео, яке вели співробітники СБУ, погрожували розправою рядовим офіцерам служби безпеки, які застали їх на гарячому.

Задньопривідний Слуга народу все вирішує через своїх

До справи моментально підключили «своїх» адвокатів та прокурорів, щоб максимально швидко все зам’яти. Ні Троню, ні Якименко секс-скандали точно не потрібні. Тим більше що Павло боїться не лише за свою репутацію, а й втратити фінансування від батька.

Першим на захист підопічних виступив відомий корупційний прокурор Фільчаков. Без нього не обходиться жодна гучна справа зі «Слугами народу». Здається Фільчаков вже повністю взяв на себе роль адвоката диявола, нещодавно він уже був причетний до корупційних скандалів, зокрема з Чубом. ручний прокурор Якименко, звичайно ж, відразу прийшов на виручку своїм господарям.

«Слуги народу» погрожували співробітникам СБУ розправою за те, що вони розкрили їхні нетрадиційні втіхи і навіть намагалися застосувати зброю. Добре, що це їм не вдалося. Але, на жаль, навряд чи справа вийде за межі чергового скандалу. Занадто багато високих чинів зацікавлене у тому, щоб Павло Якименко залишався на своєму «законному місці». Та й Тронь має своїх покровителів.

Сумно, що поки народ бореться за свою свободу ціною сотень тисяч життів, такі «Слуги народу», як Якименко та Тронь продовжують красти з бюджету мільйони і вдавати порядних громадян, коли Україна героїчно протистоїть російській агресії. Але коли, як не зараз, люди повинні знати правду про чиновників!?