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Главная » Україна » Інциденти
06:10 19 Июля 2022 Просмотров 33   КомментариевКомментарии

По Одещині вночі росіяни випустили 7 ракет “Калібр”

Вночі 19 липня російські військові випустили по Одещині 7 крилатих ракет типу «Калібр».

Шість ракет влучили в село на Одещині

Про це повідомило Оперативне командування “Південь”.

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Удар завдано з акваторії Чорного  моря.

Одну ракету збито силами протиповітряної оборони, 6 влучили по мирному селу.

Внаслідок влучання сталося руйнування і загоряння  3 приватних будинків і 2 надвірних споруд. Пошкодження отримали ще кілька приватних садиб, автівки, школа, будинок культури.

Сталося руйнування і загоряння 3 приватних будинків

Сталося руйнування і загоряння 3 приватних будинків

Пошкодження отримали ще кілька приватних садиб

Пошкодження отримали ще кілька приватних садиб

Пожежу на площі 300 кв.м. оперативно ліквідовано

Пожежу на площі 300 кв.м. оперативно ліквідовано

Постраждало 6 людей, серед яких 1 дитина.

Пожежу на площі  300 кв.м. оперативно ліквідовано.

Тэги: Одесса, одеса
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