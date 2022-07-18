По Одещині вночі росіяни випустили 7 ракет “Калібр”

Вночі 19 липня російські військові випустили по Одещині 7 крилатих ракет типу «Калібр».

Шість ракет влучили в село на Одещині



Про це повідомило Оперативне командування “Південь”.

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Удар завдано з акваторії Чорного моря.

Одну ракету збито силами протиповітряної оборони, 6 влучили по мирному селу.

Внаслідок влучання сталося руйнування і загоряння 3 приватних будинків і 2 надвірних споруд. Пошкодження отримали ще кілька приватних садиб, автівки, школа, будинок культури.

Постраждало 6 людей, серед яких 1 дитина.

Пожежу на площі 300 кв.м. оперативно ліквідовано.

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