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06:27 19 Июля 2022 21 Комментарии
Зеленський анонсував звільнення 28 посадовців СБУ
Президент Володимир Зеленський анонсував звільнення 28 посадовців Служби безпеки України.
Зеленський продовжив кадрову ревізію в СБУ
Про своє рішення глава держави повідомив у вечірньому зверненні.
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«Ще одна важлива новина щодо Служби безпеки України. Відбувається кадрова ревізія Служби, вирішується питання щодо звільнення 28 посадовців”, – сказав Зеленський.
Також він уточнив, що у цих посадовців різний рівень і різні напрямки. Але підстави схожі – незадовільні результати роботи.
Тэги: СБУ, Владимир Зеленский, Володимир Зеленський
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