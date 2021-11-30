Зеленський анонсував звільнення 28 посадовців СБУ

Президент Володимир Зеленський анонсував звільнення 28 посадовців Служби безпеки України.

Зеленський продовжив кадрову ревізію в СБУ



Про своє рішення глава держави повідомив у вечірньому зверненні.

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«Ще одна важлива новина щодо Служби безпеки України. Відбувається кадрова ревізія Служби, вирішується питання щодо звільнення 28 посадовців”, – сказав Зеленський.

Також він уточнив, що у цих посадовців різний рівень і різні напрямки. Але підстави схожі – незадовільні результати роботи.

Тэги: СБУ, Владимир Зеленский, Володимир Зеленський