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06:40 19 Июля 2022 Просмотров 109   КомментариевКомментарии

ЗСУ на Херсонщині знищили кілька складів і військових баз росіян

Українські військові на Херсонщині завдали ударів та знищили скупчення озброєння, техніки та склад боєприпасів в районі Райського, а також склад боєприпасів в районі Берислава.

ЗСУ знищили кілька складів окупантів

Про це повідомило Оперативне командування «Південь».

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Крім того авіація ЗСУ працювала двома штурмовиками по складу боєприпасів та скупченню ворожих сил в районі Снігурівки.

Загалом українськи захистники знищили  65 росіян, комплекс зв’язку «Редут-2УС», 11 одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Ворожий винищувач Су-35 з району Нової Каховки намагався атакувати ракетою «повітря-повітря» наші літаки, але успіху не мав.

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