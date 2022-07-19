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06:40 19 Июля 2022 109 Комментарии
ЗСУ на Херсонщині знищили кілька складів і військових баз росіян
Українські військові на Херсонщині завдали ударів та знищили скупчення озброєння, техніки та склад боєприпасів в районі Райського, а також склад боєприпасів в районі Берислава.
ЗСУ знищили кілька складів окупантів
Про це повідомило Оперативне командування «Південь».
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Крім того авіація ЗСУ працювала двома штурмовиками по складу боєприпасів та скупченню ворожих сил в районі Снігурівки.
Загалом українськи захистники знищили 65 росіян, комплекс зв’язку «Редут-2УС», 11 одиниць броньованої та автомобільної техніки.
Ворожий винищувач Су-35 з району Нової Каховки намагався атакувати ракетою «повітря-повітря» наші літаки, але успіху не мав.
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