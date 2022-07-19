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Главная » Україна » Інциденти
07:55 19 Июля 2022 Просмотров 6   КомментариевКомментарии

Росіяни намагалися наступати на Харківському напрямку

Російські військові спробували провести розвідка боєм в районі населеного пункту Уди Харківської області.

Українські захисники відбили ворожий наступ

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ. Там зазначили, що ворожа розвідка провалилася, окупанти зазнали втрат та відійшли.

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Крім того, на Харківському напрямку ворог продовжує вести бойові дії з метою утримання зайнятих рубежів.

Противник здійснював обстріли із артилерії різних калібрів зокрема неподалік Руських та Черкаських Тишків, Питомника, Борщової, Руської Лозової, Чугуєва.

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