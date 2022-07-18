В россійському Анадирі масштабно палають склади. Відео

У російському Анадирі на Чукотці спалахнула масштабна пожежа на складському комплексі.

Палає вже три будівлі



Як повідомило РИА Новости з посиланням на уряд Чукотки, усі люди евакуйовані, ніхто не постраждав.

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У гасінні пожежі задіяно весь склад пожежної частини у розмірі 60 осіб, шести пожежних машин та водовозки.

В екстрених службах уточнили, що горять три будівлі, там знаходяться магазини та склади.

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