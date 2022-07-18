18.07.2022 19:57
Главная » Світ » Інциденти
08:23 19 Июля 2022 0 Комментарии
В россійському Анадирі масштабно палають склади. Відео
У російському Анадирі на Чукотці спалахнула масштабна пожежа на складському комплексі.
Палає вже три будівлі
Як повідомило РИА Новости з посиланням на уряд Чукотки, усі люди евакуйовані, ніхто не постраждав.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
У гасінні пожежі задіяно весь склад пожежної частини у розмірі 60 осіб, шести пожежних машин та водовозки.
В екстрених службах уточнили, що горять три будівлі, там знаходяться магазини та склади.
Тэги: Россия, Росія
Loading...
Новости по теме
ТОРПутін визнав крах високотехнологічних проектів Росії
ТОРВ Росії під Санкт-Петербургом впав вертоліт Росгвардії
18.07.2022 14:09