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09:00 19 Июля 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Перетворювали на чудовиськ: у РФ заявили про секретні експерименти над військовими в Україні

У Раді федерації відбулося чергове засідання щодо розслідування діяльності “американських біолабораторій” на території України, на якому заявили про “таємні експерименти” над українськими військовими.

Американські

Про це написало видання «Коммерсантъ».

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Як заявили співголови комісії, аналіз крові українських військовослужбовців показав, що вони нібито піддавалися «секретним експериментам», у результаті яких людей перетворювали на «найжорстокіших чудовиськ».

Крім того, віце-спікери Ради федерації та Держдуми Костянтин Косачов та Ірина Ярова заявили, що аналіз заборів крові у полонених українських військовослужбовців підтверджує, що «за цілою низкою захворювань, у тому числі атипових для території України, вміст відповідних речовин у рази перевищує допустимі норми».

За словами Косачова, це означає, що «над ними ставилися досліди і на території України проводилися експерименти з вкрай небезпечних захворювань, які за певних обставин могли поширюватися у військових цілях».

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