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09:48 19 Июля 2022 38 Комментарии
Померла актриса та телеведуча Руслана Писанка
Померла від важкої хвороби відома українська актриса та телеведуча Руслана Писанка.
Руслана Писанка померла на 57-му році життя
Про це повідомила ТСН із посиланням на власні джерела.
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Жінці було було 56 років.
На каналі 1+1 Писанка останнім часом була провідною програмою “Твій день”.
Після початку війни Писанка виїхала до Німеччини, де лікарі діагностували їй тяжку хворобу.
«Руся практично нікому не говорила про свою війну. Стежила за всіма подіями, допомагала, сміялася у слухавку, будувала плани на майбутнє. Але хворобу сьогодні вночі нашу Русю забрала», – йдеться у повідомленні.
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