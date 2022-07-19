Путін кидає у пекло війни етнічні меншини: в РФ зростає напруження в регіонах

Спроба президента Росії Володимира Путіна захистити російських росіян від мобілізації може спричинити опір у деяких етнічних анклавах РФ.

Кремль боїться кидати на війну етнічних росіян



Про це повідомили в Інституті з вивчення війни (ISW).

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Там звернули увагу на публікацію російським Telegram-каналом «Рибарь» репортажу про організацію «Нова Тува», що складається з тувінських активістів, яку автори публікації звинуватили у поширенні антивоєнної пропаганди та розпалюванні міжнаціональної ворожнечі в Росії.

«Цей репортаж примітний у контексті недавнього збільшення кількості регіональних добровольчих батальйонів, що базуються в Росії, багато з яких належать до різних етнічних груп», – відзначають військові аналітики.

Інститут та інші організації раніше наголошували на переважання в Україні російських батальйонів, до складу яких входять війська з Чечні, Південної Осетії, Туви, Татарстану, Башкортостану, Чувашії та інших неросійських регіонів.

Це може свідчити, що Путін не хоче проводити загальну мобілізацію частково через небажання мобілізувати велику кількість етнічних росіян.

«Піст «Рибаря», а також попередні репортажі про антивоєнну групу «Вільна Бурятія» висувають на перший план ризик того, що очевидне бажання Путіна, щоб неросійські жителі РФ несли основний тягар війни на даному етапі, може створити внутрішню напруженість у цих регіонах», – сказано у звіті ISW.

Тэги: Россия, Росія