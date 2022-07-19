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10:12 19 Июля 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

5 аргументов в пользу покупки квартиры в Усть-Каменогорске

Усть-Каменогорск – один из крупнейших городов на востоке Казахстана. Здесь развита цветная металлургия, энергетика, лесная, химическая и пищевая промышленность.

Наличие рабочих мест, учебных заведений, туристических объектов обеспечивает социально-экономическое развитие региона. В городе активно развивается жилое строительство эконом, комфорт и бизнес-класса.

Преимущества жизни в Усть-Каменогорске

Когда жизненные обстоятельства требуют приобретения жилья, Усть-Каменогорск станет хорошим местом для реализации задуманного по нескольким причинам:

  • Географическое расположение. Город находится в окружении горных хребтов на равнинной местности с устойчивыми  сейсмичными показателями. Климат здесь умеренно-теплый с выраженной континентальностью.
  • Развитая инфраструктура.  Город богат на объекты культурного и туристического значения:  музеи, театр, филармония, библиотеки, кинотеатры и парки. Здесь действуют несколько вузов, десятки учебных заведений профессионального и технического образования. Превосходно развита сфера услуг и общественного питания: торгово-развлекательные центры, отели, кафе и рестораны, финансовые учреждения, отделения связи.
  • Стоимость квадратных метров в новостройке. Если жилье в столице доступно не всем, то в Усть-Каменогорске запросто можно купить однокомнатную квартиру в ЖК комфорт-класса до 10 млн тенге. Даже при ограниченном бюджете казахстанцы могут приобрести квартиру, участвуя в государственных программах или воспользовавшись спецпредложениями застройщиков.
  • Большой выбор первичного жилья. Перейдя по ссылке, вы увидите более десятка жилых комплексов в различных районах города, где можно безопасно купить квартиру напрямую от застройщика. Нужна компактная «однушка» или просторная четырехкомнатная квартира в 140 кв. м – здесь вы быстро найдете подходящий вариант.
  • Востребованность объектов недвижимости. В Усть-Каменогорске отмечается спрос на аренду. Поэтому даже если вы не планируете жить в купленной квартире, ее можно выгодно сдавать.

Онлайн-сервис по выбору квартир

На портале Homsters представлены квартиры от проверенных застройщиков РК. Информация регулярно обновляется, поэтому пользователи всегда в курсе актуальных предложений. Выбирайте жилье с учетом личных предпочтений: район, тип дома, этаж, количество комнат, стоимость «квадрата» и т.д.

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