5 аргументов в пользу покупки квартиры в Усть-Каменогорске

Усть-Каменогорск – один из крупнейших городов на востоке Казахстана. Здесь развита цветная металлургия, энергетика, лесная, химическая и пищевая промышленность.

Наличие рабочих мест, учебных заведений, туристических объектов обеспечивает социально-экономическое развитие региона. В городе активно развивается жилое строительство эконом, комфорт и бизнес-класса.

Преимущества жизни в Усть-Каменогорске

Когда жизненные обстоятельства требуют приобретения жилья, Усть-Каменогорск станет хорошим местом для реализации задуманного по нескольким причинам:

Географическое расположение. Город находится в окружении горных хребтов на равнинной местности с устойчивыми сейсмичными показателями. Климат здесь умеренно-теплый с выраженной континентальностью.

Развитая инфраструктура. Город богат на объекты культурного и туристического значения: музеи, театр, филармония, библиотеки, кинотеатры и парки. Здесь действуют несколько вузов, десятки учебных заведений профессионального и технического образования. Превосходно развита сфера услуг и общественного питания: торгово-развлекательные центры, отели, кафе и рестораны, финансовые учреждения, отделения связи.

Стоимость квадратных метров в новостройке. Если жилье в столице доступно не всем, то в Усть-Каменогорске запросто можно купить однокомнатную квартиру в ЖК комфорт-класса до 10 млн тенге. Даже при ограниченном бюджете казахстанцы могут приобрести квартиру, участвуя в государственных программах или воспользовавшись спецпредложениями застройщиков.

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Востребованность объектов недвижимости. В Усть-Каменогорске отмечается спрос на аренду. Поэтому даже если вы не планируете жить в купленной квартире, ее можно выгодно сдавать.

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