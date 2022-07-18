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12:52 19 Июля 2022 623 Комментарии
ЗСУ завдали удару по Антоновому мосту в Херсоні
У районі Антонового мосту в Херсоні, який пов’язує місто з правим берегом Дніпра, пролунали вибухи, йде дим.
Російські ЗМІ повідомили, що українські військові обстріляли міст із Himars.
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Нібито із 6 випущених ракет 5 збила ППО, одна впала в районі мосту.
Наслідки з’ясовують.
Новина доповнюється…
Тэги: херсон
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