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Главная » Україна » Політика
13:02 19 Июля 2022 Просмотров 34   КомментариевКомментарии

Рада звільнила Венедіктову

Верховна Рада підтримала звільнення Ірини Венедіктової як Генпрокурора України.

«ЗА» проголосувало  264 депутата.

По фракціям:

  • СН- 198

  • Довіра – 17

  • Платформа за життя та мир- 14

  • Відновлення України – 10

  • Батьківщина – 10

  • За майбутнє – 9

  • Позафракційні – 6

  • ЕС- 0

  • Голос – 0

Виконуючим обов’язки генпрокурора призначили Олексія Симоненка.

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