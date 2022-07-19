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13:02 19 Июля 2022 34 Комментарии
Рада звільнила Венедіктову
Верховна Рада підтримала звільнення Ірини Венедіктової як Генпрокурора України.
«ЗА» проголосувало 264 депутата.
По фракціям:
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СН- 198
-
Довіра – 17
-
Платформа за життя та мир- 14
-
Відновлення України – 10
-
Батьківщина – 10
-
За майбутнє – 9
-
Позафракційні – 6
-
ЕС- 0
-
Голос – 0
Виконуючим обов’язки генпрокурора призначили Олексія Симоненка.
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