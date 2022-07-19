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15:03 19 Июля 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Дружба із Зеленським не врятувала: за що насправді звільнили Баканова

Голову СБУ Івана Баканова усунули через кадрові помилки та профнепридатність.

Дружба із Зеленським не врятувала Баканова від відсторонення

Про це в ефірі програми “Воздух” розповів український політолог Володимир Фесенко, якого вважають близьким до Банкової.

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«Один із заступників Баканова в перші дні війни втік із країни, його затримали у Сербії, причому це був начальник служби внутрішньої безпеки СБУ. До декількох керівників територіальних управлінь виникли дуже серйозні претензії – від просто неефективної роботи до підозр у держзраді, як це сталося з помічником Баканова, який раніше працював головою територіального управління по Криму», — пояснив Фесенко.

Він також додав, що відставка Баканова — давнього та близького друга Зеленського — планувалась ще до початку війни, і обговорювався сценарій його переведення на посаду генпрокурора.

Говорячи про усунення генпрокурорки Ірини Венедиктової, Фесенко зауважив, що в цьому випадку явних підстав для відставки немає, але претензії до неї також давно й довго збиралися.

Тэги: Владимир Зеленский, Иван Баканов, Іван Баканов, Володимир Зеленський
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