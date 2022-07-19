Ще одного нардепа звинуватили у співпраці з окупантами

Притягнути до кримінальної відповідальності нардепа Антона Яценка вимагає громадський активіст, голова Руху національного розвитку «Єдина Сила» Володимир Нетребенко.

Притягнути до кримінальної відповідальності нардепа Антона Яценка вимагає громадський активіст, голова Руху національного розвитку «Єдина Сила» Володимир Нетребенко. Про це активіст повідомив у своєму Facebook.

Парламентаря, зокрема, звинувачують у «багаторічних гріхах перед країною, розкраданні держави, корупційних тендерних схемах та особливо його зв’язках з херсонськими перевертнями, які зараз працюють на росію».

«У той час, коли ми всі виборюємо і будуємо нову Україну без колабораціоністів і політичних динозаврів, - пише Нетребенко, -Антоша має тісні бізнес відносини з очільником маріонеткового уряду на Херсонщині».

На думку активіста, завдяки таким, як Антон Яценко, країна зараз у вогні, вони десятиліттями робили її слабкою через корупцію та служінню московським доларам.

«Тому я йду до суду і буду там доводити, що ця мерзота не має жодного права вільно ходити по нашій землі. Я не боюсь і готовий йти вперед до перемоги та в свою чергу прошу суспільство спостерігати за мною, а правоохоронні органи закликаю до сумлінного служіння НАРОДОВІ УКРАЇНИ», – заявив Володимир Нетребенко.

Він також звернувся до друзів, воїнів, адвокатів, юристів, українців за підтримкою і висловив віру «в квітучу Україну без колаборантів».

Як повідомлялося раніше, нардеп від Херсонщини Олексій Ковальов у червні 2022 року, під час повномасштабного вторгнення російських військ до України, оголосив про співпрацю з окупантами та публічно підтримав приєднання Херсонської області до Росії. 16 липня майно Ковальова на суму 5 млн грн було заарештовано, а 18 липня було оголошено, що майно Ковальова було конфісковано на користь держави.