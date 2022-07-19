19.07.2022 15:53
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16:23 19 Июля 2022 25 Комментарии
Венедиктова може незабаром покинути Україну
Вже колишню генпрокурорку Ірину Венедиктову можуть призначити на дипломатичну посаду.
Венедиктову можуть призначити послом
Про це заявив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія в ефірі Національного телемарафону у вівторок.
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«Ми очікуємо вже за декілька днів, можливо за тиждень, її нового призначення на дипломатичному фронті», – сказав Арахамія.
Тэги: Ірина Венедиктова, Ирина Венедикторва
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