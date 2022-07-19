Венедиктова може незабаром покинути Україну

Вже колишню генпрокурорку Ірину Венедиктову можуть призначити на дипломатичну посаду.

Венедиктову можуть призначити послом



Про це заявив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія в ефірі Національного телемарафону у вівторок.

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«Ми очікуємо вже за декілька днів, можливо за тиждень, її нового призначення на дипломатичному фронті», – сказав Арахамія.

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