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05:57 20 Июля 2022 303 Комментарии
Росія вночі вдарила ракетами по Одесі
Вночі російські військові нанесли ракетный удар по Одесі із застосуванням літаків Су-35.
Одну ракету було збито силами ППО
Про це повідомили в Оперативному командуванні “Південь”.
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Одна з ракет, імовірно Х-59, знищена силами протиповітряної оборони, друга влучила в покинуту складську будівлю.
Як повідомив спікер Одеської ОВА Сергій Братчук, у складі загорілося сміття. Пожежу оперативно ліквідовано рятувальниками. Людських втрат немає.
Тэги: Одесса, одеса
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