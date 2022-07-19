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05:57 20 Июля 2022 Просмотров 303   КомментариевКомментарии

Росія вночі вдарила ракетами по Одесі

Вночі російські військові нанесли ракетный удар по Одесі із застосуванням літаків Су-35.

Одну ракету було збито силами ППО

Про це повідомили в Оперативному командуванні “Південь”.

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Одна з ракет, імовірно Х-59, знищена силами протиповітряної оборони, друга влучила в покинуту складську будівлю.

Як повідомив спікер Одеської ОВА Сергій Братчук, у складі загорілося сміття. Пожежу оперативно ліквідовано рятувальниками. Людських втрат немає.

Тэги: Одесса, одеса
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