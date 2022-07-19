Росія вночі вдарила ракетами по Одесі

Вночі російські військові нанесли ракетный удар по Одесі із застосуванням літаків Су-35.

Одну ракету було збито силами ППО



Про це повідомили в Оперативному командуванні “Південь”.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Одна з ракет, імовірно Х-59, знищена силами протиповітряної оборони, друга влучила в покинуту складську будівлю.

Як повідомив спікер Одеської ОВА Сергій Братчук, у складі загорілося сміття. Пожежу оперативно ліквідовано рятувальниками. Людських втрат немає.

Тэги: Одесса, одеса