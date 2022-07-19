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Главная » Україна » Інциденти
06:08 20 Июля 2022 Просмотров 10   КомментариевКомментарии

Українська ППО на Херсонщині збила російський винищувач Су-35

Ворожий винищувач Су-35 намагався протидіяти повітряним атакам української авіації, але був сам знищений.

Збитий літак впав на окупованій території Херсонщини

Про це повідомили в Оперативному командуванні “Південь”.

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Російський літак випустив по ударній групі нашої авіації три ракети класу “повітря – повітря”, але жодна не влучила.

А ось у сам винищувач був  збитий нашим зенітним ракетним підрозділом.

Пілот катапультувався, а літак впав на тимчасово окупованій території Херсонщини.

Тэги: херсон
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