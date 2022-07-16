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Главная » Світ » Экономіка
06:28 20 Июля 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Путін погодився не заважати вивозити українське зерно в обмін на зняття частини санкцій

Росія не перешкоджатиме вивезенню українського зерна, якщо західні країни знімуть усі заборони на експорт російського зерна.

Путін назвав умови неперешкоджання вивозу українського зерна

Як повідомило Інтерфакс, про це заявив президент РФ Володимир Путін під час візиту до Ірану, де він зустрівся з лідером Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом.

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Він зазначив, що Туреччина та особисто Ердоган багато зробили для досягнення домовленості щодо вивезення українського зерна.

«Але спочатку ми порушували питання таким чином, що це має бути запакетовано, а саме – ми сприятимемо вивезенню українського зерна, але виходимо з того, що і всі обмеження, пов’язані з можливими поставками на експорт російського зерна, будуть зняті», – заявив Путін.

За його словами, про це були домовленості і з міжнародними організаціями.

«Вони взяли на себе зобов’язання все це запакетувати, ніхто не заперечував досі, у тому числі й американські наші партнери. Але подивимося, що з цього вийде найближчим часом», – сказав Путін.

Тэги: Владимир Путин, Володимир Путін
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