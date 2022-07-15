Українська авіація влаштувала жах для окупантів на Херсонщині

Українська авіація на Херсонщині завдала кілька потужних ударів по позиціях російських окупантів.

Українська авіація завдала кулька потужних ударів по ворогу



Про це повідомили в Оперативному командуванні “Південь”.

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Парою наших крилатих штурмовиків нанесено ракетний удар по складу боєкомплекту і скупченню техніки в районі Снігурівки, а парою Мі-24 – авіаційний удар по скупченню особового складу й озброєння в районі Любомирівки.

В районі Новогригорівки пара ворожих ударних гелікоптерів Ка-52 намагалась нанести ураження. Обійшлося без втрат для українських військових. У відповідь нашими гелікоптерними парами атаковано скупчення озброєння та техніки в районі Хрещенівки та Ольгиного . Як результат – частково знищена мінометна батарея.

Пара українських штурмовиків та бомбардувальник активно відпрацювали по скупченню ворога, його техніки та складу боєприпасів, а також по батареї РСЗВ «Град» в районі Давидова Брода та Тернових Под.

Ввечері наші штурмовики парно вдарили по ворожому танковому взводу в районі Лозового, а бомбардувальник спорожнив опорний пункт противника неподалік.

Результати уражень дорозвідуються.

Під час виконання нашими ракетно-артилерійським підрозділами вогневих завдань, нанесено ураження по кількох командних пунктах, станціях управління та базах логістичного забезпечення ворога.

Підтверджені втрати противника наразі складають: 41 окупант, 1 літак Су-35, 1 безпілотний розвідник, 3 РСЗВ «Град», 3 гаубиці «Мста-Б» і 1 «Гвоздику», 1 автомобіль зв’язку та 2 звичайних, також знищено ще 1 польовий артилерійський склад в районі Брускинського.

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