НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Суспільство
07:11 20 Июля 2022 Просмотров 62   КомментариевКомментарии

Російські військові готують умови для штурму Бахмута

На Бахмутському напрямку окупанти ведуть бойові дії з метою створення умов для проведення наступу на місто Бахмут та оволодіння територією Вуглегірської ТЕС.

На Бахмутському напрямку тривають бойові дії

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Ворог здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії і танків в районах населених пунктів Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Покровське, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Кодема. Противник завдав авіаударів по Берестовому, Яковлівці, Бахмуту, Вершині, Нью-Йорку та Покровському.

Тривають бойові дії у напрямках населених пунктів Берестове, Вершина і Новолуганське.

Тэги: бахмут
Loading...

Новости по теме

ТОР
30.06.2022 07:23
ВСУ отбили атаки оккупантов на двух направлениях под Лисичанском
ТОР
23.06.2022 08:10
Россияне захватили два села на Луганщине и рвутся к трассе Бахмут–Лисичанск
ТОР
22.06.2022 19:03
Наступают на Бахмут и штурмуют Северодонецк: оккупанты активизировались на Донбассе
blog comments powered by Disqus
Росія відправила на металобрухт найбільший у світі атомний підводний човен: немає грошей на ремонт

10:31 Світ

ЗСУ знову вдарили по Антонівському мосту: окупанти закрили його для руху

10:21 Україна

Удар по Антонівському мосту в Херсоні: названо справжні цілі ЗСУ

08:55 Україна

В Індії заарештували російське судно зі зброєю

14:20 Світ

ЗСУ завдали удару по Антоновому мосту в Херсоні

12:52 Україна

Путін кидає у пекло війни етнічні меншини: в РФ зростає напруження в регіонах

10:03 Світ

Вибух у Новій Каховці: здіймається величезний стовп чорного диму

19:30 Україна

Активісти Бурятії попросили Байдена допомогти вийти зі складу Росії

17:56 Світ

У московському СІЗО знайдено мертвим проректора російської митної академії

15:57 Світ

В Росії під Санкт-Петербургом впав вертоліт Росгвардії

14:09 Світ

Російські десантники відмовилися воювати в Україні: командування сховало їх у гаражі

13:14 Світ