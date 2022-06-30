Главная » Україна » Суспільство
07:11 20 Июля 2022 62 Комментарии
Російські військові готують умови для штурму Бахмута
На Бахмутському напрямку окупанти ведуть бойові дії з метою створення умов для проведення наступу на місто Бахмут та оволодіння територією Вуглегірської ТЕС.
На Бахмутському напрямку тривають бойові дії
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
Ворог здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії і танків в районах населених пунктів Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Покровське, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Кодема. Противник завдав авіаударів по Берестовому, Яковлівці, Бахмуту, Вершині, Нью-Йорку та Покровському.
Тривають бойові дії у напрямках населених пунктів Берестове, Вершина і Новолуганське.
Тэги: бахмут
Loading...
Новости по теме
ТОРВСУ отбили атаки оккупантов на двух направлениях под Лисичанском
30.06.2022 07:23