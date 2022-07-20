Окупантам не не вистачає боєприпасів та їжі: вони пиячать та ігнорують накази

В підрозділах російських окупантів відзначається нестача боєприпасів, продуктів харчування та води.

Росіянам не вистачає їжі та боєприпасів



Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Також відомо, що командування північного флоту російської федерації проводить профілактичні заходи у зв’язку з дуже низьким рівнем військової дисципліни у підрозділах, що залучалися та плануються до залучення у бойових діях на території України.

Там процвітає пияцтво та непокора наказам командирів.