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07:56 20 Июля 2022 Просмотров 9   КомментариевКомментарии

Окупантам не не вистачає боєприпасів та їжі: вони пиячать та ігнорують накази

В підрозділах російських окупантів відзначається нестача боєприпасів, продуктів харчування та води.

Росіянам не вистачає їжі та боєприпасів

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Також відомо, що командування північного флоту російської федерації проводить профілактичні заходи у зв’язку з дуже низьким рівнем військової дисципліни у підрозділах, що залучалися та плануються до залучення у бойових діях на території України.

Там процвітає пияцтво та непокора наказам командирів.

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