20.07.2022 07:11
Главная » Україна » Суспільство
07:56 20 Июля 2022 9 Комментарии
Окупантам не не вистачає боєприпасів та їжі: вони пиячать та ігнорують накази
В підрозділах російських окупантів відзначається нестача боєприпасів, продуктів харчування та води.
Росіянам не вистачає їжі та боєприпасів
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
Також відомо, що командування північного флоту російської федерації проводить профілактичні заходи у зв’язку з дуже низьким рівнем військової дисципліни у підрозділах, що залучалися та плануються до залучення у бойових діях на території України.
Там процвітає пияцтво та непокора наказам командирів.
Loading...
Новости по теме
ТОРРосійські військові готують умови для штурму Бахмута
ТОРУкраїнська авіація влаштувала жах для окупантів на Херсонщині
20.07.2022 06:54